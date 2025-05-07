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В Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в общественных местах и интернете

Депутат Госдумы Александр Аксёненко («Справедливая Россия — За правду») сообщил, что в ходе весенней сессии на межфракционной комиссии может быть рассмотрена инициатива об ужесточении штрафов за использование нецензурной лексики в общественных местах и в интернете.

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