В Госдуме предложили увеличить штрафы за мат в общественных местах и интернете

Депутат Госдумы Александр Аксёненко («Справедливая Россия — За правду») сообщил, что в ходе весенней сессии на межфракционной комиссии может быть рассмотрена инициатива об ужесточении штрафов за использование нецензурной лексики в общественных местах и в интернете.