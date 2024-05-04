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"Партия растет, но ее бьют"

"Партия растет, но ее бьют"

"Партия растет, но ее бьют"От каждой новой политической партии требуется энтузиазм. Но энтузиазм есть и у других политических партий, не только у новой; и если новая партия столкнется с более старой в политической борьбе, то из этого неизбежно, а лучше сказать, обычно следует, что те, кто оказывается в меньшинстве, провозглашают миру, будто на их стороне моральная победа.

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