А вы знаете, как правильно соблюдать Великий пост? 3 марта у православных верующих начинается время духовного очищения и усмирения плоти.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А вы знаете, как правильно соблюдать Великий пост? 3 марта у православных верующих начинается время духовного очищения и усмирения плоти.