Дегтярев о допинге: «Вот эта вся болтовня, что «а у них там..., а вот видите, какие они все..., что-то там едят» – я этого не приемлю»

– Как бороться с тем, что некоторым странам, по разным данным, Международный олимпийский комитет (МОК) угрожал санкциями в виде недопуска до своих соревнований в случае приезда их спортсменов и делегаций на Игры БРИКС? – Как бороться? А так и боремся.