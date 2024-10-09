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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дегтярев о допинге: «Вот эта вся болтовня, что «а у них там..., а вот видите, какие они все..., что-то там едят» – я этого не приемлю»

– Как бороться с тем, что некоторым странам, по разным данным, Международный олимпийский комитет (МОК) угрожал санкциями в виде недопуска до своих соревнований в случае приезда их спортсменов и делегаций на Игры БРИКС? – Как бороться? А так и боремся.

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