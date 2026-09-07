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Карта «Тройка» с изображением фасада Ленинградского вокзала выпущена в Москве

Карта «Тройка» с изображением фасада Ленинградского вокзала выпущена в Москве

В столице выпустили тематическую транспортную карту «Тройка» с изображением фасада Ленинградского вокзала в вечернее время, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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