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Рязанские новости

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Рязанский бизнес сможет получить до 500 млн рублей льготного кредита после атак на объекты «РВБ»

Рязанский бизнес сможет получить до 500 млн рублей льготного кредита после атак на объекты «РВБ»

Предприниматели, пострадавшие от атак на объекты группы «РВБ», смогут получить льготные кредиты от 500 тыс.

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