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Рейтинг WTA. Соррибес-Тормо поднялась на 40 строчек, Бенчич обошла Касаткину и Самсонову

Победительница 125-тысячника в Чикаго Виктория Томова вернулась в топ-100. Белинда Бенчич обошла Дарью Касаткину и Людмилу Самсонову, став 13-й.

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