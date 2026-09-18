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Бизнес журнал. Урал

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Губернатор Паслер рассказал об укреплении и модернизации службы экстренной помощи

Губернатор Паслер рассказал об укреплении и модернизации службы экстренной помощи

Автопарк скорой помощи Свердловской области пополнился 15 новыми автомобилями класса «В», оснащёнными аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, ЭКГ и кислородными баллонами.

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