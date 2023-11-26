Европа не хочет "неба в алмазах". Какие риски для экономики несет новый пакет санкций

Экономисты оценили продуктивность рестрикций и нежелание ряда стран ЕС поддерживать их На днях Еврокомиссия подготовила предложения по очередному, уже 12-му по счету, пакету антироссийских санкций и передала их на рассмотрение европейским странам.
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