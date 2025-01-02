Теракт в Новом Орлеане: Что говорят источники, близкие к расследованию

Следователи, расследующие новогоднюю атаку в Новом Орлеане (США), в результате которой погибли десять человек, просмотрели видеозапись, на которой видны трое мужчин и женщина, возможно, причастных к установке предполагаемых самодельных взрывных устройств во Французском округе.
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