Теракт в Новом Орлеане: Что говорят источники, близкие к расследованию

Следователи, расследующие новогоднюю атаку в Новом Орлеане (США), в результате которой погибли десять человек, просмотрели видеозапись, на которой видны трое мужчин и женщина, возможно, причастных к установке предполагаемых самодельных взрывных устройств во Французском округе.