Сенатор Пушков: США не хотят эскалации на Украине с подрывом своей безопасности

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что каждая страна сама решает, отправлять ли войска на Украину, но у Вашингтона таких планов нет.