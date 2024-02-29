Сенатор Пушков: США не хотят эскалации на Украине с подрывом своей безопасности

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил заявление представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что каждая страна сама решает, отправлять ли войска на Украину, но у Вашингтона таких планов нет.
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