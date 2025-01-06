Samsung ускорила разработку HBM4, чтобы опередить SK hynix Память семейства HBM оказал...

Samsung ускорила разработку HBM4, чтобы опередить SK hynixПамять семейства HBM оказалась востребована в сегменте ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, и немногочисленные поставщики стараются укрепить свои позиции в этом прибыльном сегменте рынка.
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