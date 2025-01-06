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Samsung ускорила разработку HBM4, чтобы опередить SK hynix Память семейства HBM оказал...

Samsung ускорила разработку HBM4, чтобы опередить SK hynix Память семейства HBM оказал...

Samsung ускорила разработку HBM4, чтобы опередить SK hynixПамять семейства HBM оказалась востребована в сегменте ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта, и немногочисленные поставщики стараются укрепить свои позиции в этом прибыльном сегменте рынка.

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