CNN: взрыв в тоннеле в Бурятии был организован украинскими спецслужбами

В результате диверсии пожар охватил 6 цистерн с топливом.Диверсия в Бурятии, когда произошел взрыв состава с дизельным топливом, следовавшего через тоннель, была организована украинской службой безопасности.
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