Стало известно, какие мосты отремонтируют в Ленобласти в этом году

Жителей будут предупреждать о том, где появится реверсивное движение Ленобласть в этом году продолжит реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого отремонтируют ряд мостов, связывающих города и деревни, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.