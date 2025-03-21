Стало известно, какие мосты отремонтируют в Ленобласти в этом году

Жителей будут предупреждать о том, где появится реверсивное движение Ленобласть в этом году продолжит реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в рамках которого отремонтируют ряд мостов, связывающих города и деревни, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии