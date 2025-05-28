Избиратели из диаспоры могут предварительно зарегистрироваться для осенних выборов

Гражданам Республики Молдова, намеревающимся проголосовать за рубежом на парламентских выборах, запланированных на 28 сентября, рекомендуется зарегистрироваться заранее до 14 августа, в 23:59:59 по молдавскому времени.
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