Вышел первый трейлер Grand Theft Auto 6

Компания Rockstar выпустила первый трейлер новой игры в серии Grand Theft Auto – GTA VI. Действие новой части развернется в вымышленном городе Вайс-Сити, по своей атмосфере напоминающего Майами, штат Флорида.
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