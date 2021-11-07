Разоблачение очередного избранника народа. Или почему я считаю, что половина депутатов только вредят народу

Медвежий уголПолитикаРазоблачение очередного избранника народа. Или почему я считаю, что половина депутатов только вредят народу автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте уважаемые читатели.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовЧто значит избавляться? Да и все эти чиновники вышли из народа - каков народ, такие и чиновники.Дмитрий БаклановВ 90-е были бандиты, они вышли из народа, народ - бандиты?USUri StrukowИдеология нынешней власти тоже вышла из этих самых 90х.Александр ПетровТут очень важно всем русским понять из какого они избранного народа были "выбраны" и посажены самими же русским себе на шею!Wladimir СоснинТы не обосрался ещё?M TМожет, избранники не столько вышли, сколько ушли от народа? Но я согласен: народ, который способен только бессильно и грязно материться, ничего не делая, чтобы наладить себе достойную жизнь - полностью заслуживает свою власть.ВДвалерий двойнишниковДа ты идиот, при фюрере был бы не заменим...Евгений Натесоввалерий двойнишников за работайАлексей Сафронов...это одна из аксиом! Особенно это подтвердилось при избрании предателей - Горби и Елькина 😭M TЛюбопытно, отчего такого кол-ва "врагов народа" и "предателей" в высших эшелонах власти - нет больше нигде в мире? Не забудьте, что вы - и миллионы советских - обвиняете в предательстве "наиболее верных сынов родной (негодяям и идиотам) ленинской партии", проверенных перед назначением на высшие гос. должности нашими славными чекистами на вшивость вплоть до восстания Пугачева! Заметьте: вся история большевизма - это бесконечный поиск, назначение и уничтожение "врагов народа и предателей". В итоге - народа убыло катастрофически и непоправимо, а врагов и предателей - прибыло до полной безнадежности победы комуняк и их пособников. А 100-летние надежды на правление "настоящих коммунистов" - тех, которые обеспечат мифическое "светлое будущее", где фанатам секты строителей коммунизма будет "каждому по потребностям" - так и не сбылись... у власти находились исключительно особи спектра от"искажавших линию партии" до - как вы заметили - "предателей". И все это - под бурные восторги "трудящихся", переходивших в овации! Лично меня интересует, кто будет назначен следующим "всё развалившим"?Валерий ФедосеевИзбавляться с последующим запретом занимать руководящие должности. Что значит государство не просило вас рожать? А как же демография, о которой Путин неустанно говорит, или гасторбайтеры - кишлачники вам милее?ЕБЕлена Бреслованадо избавляться - отстреливать!Евгений НатесовЭто как фашисты поступали...Александр КловоЕсли половина вредит, то "разоблачают" тех, кто не вредит.Валера ЮшковНу где вы видите у нас народную власть.Александр ПетровНет, ты не прав это власть избранного народца!!Nikolay ZakharovЕсли вернуть тарифную сетку по з/плате времён СССР, то такие разговоры сами собой отпадут, ведь депутаты в советах получали за работу на своём раб.месте, а не за думные дела.Жумабек ДильтаевА кто их выбирает? Не вы ли?USUri StrukowВибирает ли...ВДвалерий двойнишниковУмное голосование...а вы не знали?Алексей Сафронов... что же в этом плохого?АЛЕКС БАМЕсть Совет Федераций. Есть Правительство. А зачем вообще нужна Дума?АЛЕКС БАМЕсть Совет Федераций. Есть Правительство. А зачем вообще нужна Дума?Сергей Замысловдуму нам впендюрили пиндосы. к ним и вопрос. А так, дума - совершенно лишний орган государственной власти, не должны кое-какеры принимать законы, они это просто не умеют.Александр ПетровДолжен быть совет коренных Российских наций(а их в России 199)у которые вошли в состав России со своей землей т.е. без армянцев, латышей,украинцев и так далее т.е. все бывшие национальные республики СССР!АЛЕКС БАМВ России национальностей не было. Национальности Ленин придумал. После отделения церкви от государства. Хорошо, что знаешь, что придумано 199 национальностей. А то я не знал сколько.АЛЕКС БАМПоскольку у наших своих мозгов нету - смотрят как на Запади. Была милиция - стала полиция. Зачем? В качестве примера.Natalia NikonorovaДа уж с милицией-полицией вышел перебор. Тогда был Медведев и страну стали опять разворачивать в либерализм. При Путине чуть-чуть слали порядок наводить. А тут Медведев - все наши светло-рылые подняли голову. Ведь очевидно полиция, полицаи - крайне отрицательные понятия. А потом мы удивляемся, почему так много людей, которые принимают пересмотр итогов ВОВ. Я уж про молодежь не говорю.АЛЕКС БАМВы рассмотрели один из примеров глупости принимаемых законов нашей Думы. Уже были комментарии что можно прекрасно обойтись без Думы. Лишний орган государственной власти. Сочиняют непонятные для народа законы ещё и умудряются над народом посмеиваться.ВСВадим СкоробогатовТак ведь не даром царь Николай-2й думу разгонял.....АЛЕКС БАМНиколай II сам оказался на посту царя благодаря стечению обстоятельств. Михаила готовили быть царём.Василий БашмаковБыла бы не беда, если бы она одна была такая в ГД. Таких "умных" - куча -мала. И эти, что бы не оскорблять (а то привлекут к ответственности), живущие и жирующие на деньги трудового народа, позволяют себе оскорблять, унижать, считать за быдло весь народ. Вопрос - как таковые попадают в ГД? Если им не дают укорот их коллеги, то и коллеги такие же "умные"? И чего хорошего ждать от этого собрания, кроме дерьма. Я не призываю к чему то не ординарному. Они сами, потеряв честь, совесть и достоинство, если таковое у них было, Рождают крамольные мысли в народе. Лучший метод воспитания и обучения - это "Делай, как я" Но этого, как показывает жизнь, им не понять. Напрашивается простой вывод - ГД ничего не решает, является лишним грузом на ногах трудового народа, жирует за его счет -её надо упразднить!!!!!!!Горынычгосдума - бесполезный, вернее вредный отросток власти в России. Собственно как и совет федераций. Это пиндосы привыкли жить с такой структурой. ЕБаНашка принёс с запада эту систему, убирать надо это наследство, как и ельцин центр в Екатеринбурге.Wladimir СоснинЕсли спросить любого гражданина а выбирал ли он кого -нибудь из тех кто заседает в ЕР в госдуме,то ответ очевиден.Можно ли найти такого кто скажет ДА я выбирал,голосовал за него? И сколько таких?Александр ПетровВ ГД они теперь выбирают сами себя и народ здесь только для массовки так, как под лежащего на диване не потечет вода он только может сам обоссаться!))Евгений НатесовWladimir Соснин трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ВДвалерий двойнишниковГеша, пора на клизму...Евгений Натесоввалерий двойнишников за работайВладимир ДомнинПафос объясним. Только пока они выбирают, кто достоин быть народом - источником власти.АлександрА разве дети не должны заботиться о своих стариках?Ведь только это Метлина и сказала,и ничего более.Natalia NikonorovaДействительно, дети должны заботиться о родителях. Но придираются либералы именно к таким высказываниям. Ведь на Западе - сдать старика в дом престарелых - это нормально. Это одна их их "нормальностей" вместе с их "демократией", ЛГБТ, Булонской школой образования и прочей гадостью. Это все - звенья одной цепи. Чтобы мы по менталитету стали как они.ВДвалерий двойнишниковПри этой власти дети в основном сами нищие!!!ОЛЕГ VinogradovВы идеалист( в лучшем) случае! Мама (90лет,прикиньте :сколько мне)направлена в больницу- инсульт(Москва),навещал через день - каждый раз заставал ее привязанной за руки-ноги (все 4 конечности) к кровати,вся неприбрана,подгузники не поменяны, фрукты ,соки,харч,что я привозил не тронут- не скормил. . через12 позвонили - забирайте! Какого хрена держать стариков в таких больницах,домах ...? Забрал ее домой 4 месяца жил у нее- выходил.да,деменция,но ходит,что-то даже готовит...сейчас каждую неделю приезжаю на2,3 дня - присматриваю.обсуждаете фразу: гос-во ничего не должно? А по факту ,-так уже давно и есть! А метлину ,- гнать метлой сраною! И ей подобных тоже!Евгений НатесовЭто ты про свою хохляндию говоришь?..АлександрДурак ты был,дураком и остался.Где ты их видел? Нищих.АлександрИменно,что придираются.И вырывают из контекста,и перевирают смусл,как с "денег нет,но вы держитесь". Только это не либералы,а платные противники российской власти.ВДвалерий двойнишниковПровокаторы до поры до времени, гупонАлександрКонечно.Учти это.ВДвалерий двойнишниковСвiнко, сопли подотри....ВДвалерий двойнишниковУчел! Тебе бы тоже не мешало...а то опять по схронам прятаться, хотя вашей породе не привыкать. Верно?АлександрОпять ты в лужу пукнул.Ни я,ни мои предки никогда ни от кого не прятались.Дед храбро воевал с нацистами,а я старался хорошо служить,когда был призван в ВМФ.Ты чем-нибудь можешь похвастаться?Евгений Натесоввалерий двойнишников за работайАлексей СафроновСкорее наоборот! Именно "при этой власти", как никогда более у нашей молодёжи появляются огромные возможности, которые даже в СССР были ограничены. Во всяком случае на примере своих детей, а также детей друзей, в этом можно убедиться.НАНаталья АндросоваНепонятно,откуда появляются такие депутаты. В Думе большая часть пенсионеров,надо отправлять их на пенсию и пусть живут без выплат,если сами же депутаты так радеют об этом. Такое впечатление,что они сами никогда не будут пенсионерами.ККоршуновУж больно приуменьшил количество депутатов своло-ей автор статьи. Одни "едроссы" чего стоят, их в ГД РФ конституционное большинство, это они принимают гнусные антинародные законы. Да и прутся эти существа в депутаты и вообще во власть исключительно в своих шкурных интересах.евгений тимофеевУважаемый автор! Предлагаю поделиться моим мнением по какому пути должна развиваться наша страна, чтобы подобных вопросов не было. При том без рассуждений об экономика и политике.Сергей ФедотовПути у нас 2. Есть два, как говориться путя ;-) Реалистический - прилетят инопланетяне и всё за нас сделают. И фантастический - мы сделаем всё сами.евгений тимофеевСделаем всё сами, используя огромный созидательный потенциал наших людей.ОЛЕГ VinogradovСейчас речь о ,конкретном "депутате" мгд метлиной... Мгд обязана принять меры к этой Особи- осОбе! Гнать метлину поганой метлой! Не имеет она права решать судьбы людей! Вообще-то,думаю, и ГД обязана сказать свое слолво и деловСергей РоссиСами выбирали.ВСВадим СкоробогатовИх не выбирали...Они списком от партий пролезли.ААлексей"Шумим братцы, шумим" Необходим закон "О досрочном отзыве депутата по требованию народа" и тогда каждый "избранник" будет думать, что болтать.Николай Викторович КарташевДело в том ,как правило эти уроды пролазиют в Думу по партийным спискам.Вместе с этими уродами нужно гнать из Думы,засидевшихся по 20 лет и более уже не депутатов от народа,а балласт.Сергей ФедотовПри чём, по партийным спискам они пролезают довольно забавненько. К примеру, в каком-то округе первым в списке Лавров. Ну, уважаемый человек, ни чего не возразишь. Проголосовали, выбрали. Лавров, ясен пень отказывается идти в Думу. Оно и понятно, дел невпроворот, не тот человек, чтоб в Думе спать. Вот тут и начинается забава. Вторым в списке был откровенный мерзавец, за которого никто, никогда, ни при каких условиях не проголосовал бы. Но он ВТОРОЙ. И становится ПЕРВЫМ. И идёт эта мразь в Государственную Думу. А потом мы вопросы задаём - КТО ИХ ВЫБИРАЕТ?Николай Викторович КарташевСовершенно верно.Анатолий ЗотовНадо исключить выборы по партийным спискам. Кого партия поставила, тот и в думе. А то голосовали за Шойгу, Лаврова, а вместо них чёрт те что. Отказался- довыборы.M TК сожалению, вся "гражданская активность" российского недо-общества может быть проиллюстрирована следующим образом - см ниже. Отсюда и реальность, данная нам в ощущениях.АААлекс АрхиповПоловина? Да автор большой оптимист.Михаил МолчевАвтор неправ, вредят народу 99,9% дармоедов, которые депутаты.Евгений НатесовМТ трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Silver KontИнтересно будет посмотреть на эту прошмандовку, когда её выкинут с ТВ, где она получает нехилые гонорары за "правильные" речи. Вот когда останется одна и без денег, посмотрим на неё. Кстати, в жизни она страшнее, чем на фото...Алексей СафроновВместо поспешного "разоблачение очередной избранницы", не мешало бы автору уметь глубже видеть деятельность депутатов. Иначе, это не критика, а оговор депутата.Владимир БайковЯ вообще не понимаю,зачем нам эта свора дармоедов.Сергей РоссиГде ее показывают?Комментировать
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