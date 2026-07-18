Когда тебе почти 70, кажется, что жизнь уже давно вошла в привычное русло. Но иногда судьба решает иначе.
Обо мне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Когда тебе почти 70, кажется, что жизнь уже давно вошла в привычное русло. Но иногда судьба решает иначе.