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Парламентская газета

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Михалков призвал не пускать обратно покинувших Россию артистов

Михалков призвал не пускать обратно покинувших Россию артистов

Забирать государственные награды у уехавших деятелей культуры, которые плохо отзываются о России, не стоит, однако и пускать их в страну тоже не следует, заявил в интервью «Известиям» российский режиссёр Никита Михалков.

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Комментарии
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sergo galin
вот тут Михалкова поддерживаю , лишать всех званий за предательство Родины . хотя этот деятель не нравится , за его высокомерие
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19 час.
Любовь Басовская
Поддерживаю!
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18 час.
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