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Британские издания сомневаются в возможности и необходимости выделения средств режиму Зеленского

Британские издания сомневаются в возможности и необходимости выделения средств режиму Зеленского

Наступающая неделя может стать решающей в плане выделения финансовой и военной помощи Украине. Газета Financial Times полагает, что на фоне экономических трудностей, которые испытывают США и страны Евросоюза, вероятность такой поддержки серьезно уменьшается.

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