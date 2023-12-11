Британские издания сомневаются в возможности и необходимости выделения средств режиму Зеленского

Наступающая неделя может стать решающей в плане выделения финансовой и военной помощи Украине. Газета Financial Times полагает, что на фоне экономических трудностей, которые испытывают США и страны Евросоюза, вероятность такой поддержки серьезно уменьшается.
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