БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Виталий Гинзбург: идея, отчёт и работа большой машины

Виталий Гинзбург: идея, отчёт и работа большой машины

К 110-летию со дня рождения физика-теоретика, предложившего советскому термоядерному проекту топливо для «слойки», — и о том, где заканчивается чья-то идея и начинается труд остальных.

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