Александр Беглов провёл заседание антитеррористической комиссии

В городе проведены проверки защищённости объектов критически важной инфраструктуры. Губернатор Петербурга Александр Беглов провёл в Смольном заседание антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга и оперативного штаба.
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