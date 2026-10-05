В Кемеровской области - Кузбассе сотрудниками уголовного розыска пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в серии хищений с территории угольных предприятий

В дежурную часть отдела МВД России по Беловскому муниципальному округу обратился представитель угледобывающего предприятия, который сообщил, что неизвестные проникли на территорию и, угрожая работникам, похитили около 900 метров медного кабеля.
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