«‎Не потерпим»: Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января, ФедералПресс. Израиль пока не получил список имен трех заложниц, которые палестинское движение ХАМАС должно освободить в первый день реализации соглашения по сектору Газа, запланированного на воскресенье.
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