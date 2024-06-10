Ультраправая партия "Альтернатива для Германия" призвала к досрочным выборам

Ультраправая партия "Альтернатива для Германия" призвала к проведению досрочных выборов в стране. Соответствующее заявление разместила на своей странице в социальной сети X сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, передает РИА Новости.
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