Ультраправая партия "Альтернатива для Германия" призвала к досрочным выборам

Ультраправая партия "Альтернатива для Германия" призвала к проведению досрочных выборов в стране. Соответствующее заявление разместила на своей странице в социальной сети X сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, передает РИА Новости.