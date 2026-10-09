«Лукойл» выплатит дивиденды за 9 месяцев 2026 года

Дивиденды составят 535 рублей на акцию, круг получателей определят на 9 декабря 2026 года.Компания «Лукойл» может выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2026 года.
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