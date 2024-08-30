Ученики школы № 6 в Салехарде будут носить единую форму

В школе № 6 Салехарда с нового учебного года вводят единую форму для учеников. Родители считают, что инициатива решит сразу несколько проблем, а салехардские общественники призвали все учебные заведения брать пример.
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