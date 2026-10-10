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Черепаха и гонка на время: как самая медленная на свете придумала самый быстрый план

Черепаха и гонка на время: как самая медленная на свете придумала самый быстрый план

Знакомьтесь, это Тина. Она — самая медленная черепаха в Солнечном лесу. Но однажды ей пришлось участвовать в настоящей гонке на время! Как можно обогнать ветер, если ты двигаешься медленнее, чем растет трава? Тина не стала паниковать.

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