«Повеле град бити со всех сторон»

Москва против Литвы«Вечный мир», подписанный 8 октября 1508 года между Великим княжеством Литовским и Русским государством (Литва пытается взять реванш), стал лишь очередной временной передышкой и продлился всего два года.
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