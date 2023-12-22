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«Повеле град бити со всех сторон»

«Повеле град бити со всех сторон»

Москва против Литвы«Вечный мир», подписанный 8 октября 1508 года между Великим княжеством Литовским и Русским государством (Литва пытается взять реванш), стал лишь очередной временной передышкой и продлился всего два года.

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