Переход защитника «Краснодара» Волкова в «Зенит» под угрозой срыва

Защитник Сергей Волков не приехал на первый сбор «Краснодара».фото: fckrasnodar.ru--> Потенциальный трансфер защитника футбольного клуба «Краснодар» Сергея Волкова в петербургский «Зенит» может не состояться.
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