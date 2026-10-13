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Царьград

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В Пушкине мужчину изнасиловали и подвесили на кран-балке

В Пушкине мужчину изнасиловали и подвесили на кран-балке

В Пушкине задержаны четверо мужчин в возрасте от 34 до 39 лет по подозрению в убийстве 34-летнего жителя Петербурга, которого 10 октября избили, изнасиловали и оставили умирать подвешенным на кран-балке в ангаре.

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