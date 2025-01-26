«Ты плохой шоумен, ты врешь»: Лукашенко прошелся по Зеленскому за слова про удар по Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в день выборов опроверг слова украинского лидера Владимира Зеленского, что якобы именно белорусский глава однажды предлагал ударить по Мозырской НПЗ (в Беларуси) в первые дни с начала СВО.
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