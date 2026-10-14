Игорь Балынин из Финансового университета предупредил русских о санкциях за просрочку коммунальных платежей.
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Это всё цветочки. Вот когда "эффективные менеджеры" из-за тупоголовых способов повышения "эффективности" запустят в сеть ГОРЯЧЕГО водоснабжения воду с температурой... +25,4 градуса по Цельсию (в октябре, если что) - тогда и узнаете, как это "весело". А платить - ПРИДЁТСЯ!!!