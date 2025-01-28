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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Карвахаль: «Мбаппе – один из лучших в мире, если не лучший. Фантастический парень. Такое ощущение, что он уже 5-6 лет в «Реале»

«Он забивает очень много голов и фантастически адаптировался в команде с первого дня. Надеюсь, он продолжит забивать.

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