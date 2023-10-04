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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Свердловский военком раскрыл, отправят ли призывников в новые регионы России

Уральцы, призванные в армию осенью 2023 года, не отправятся служить в новые регионы России. Такое заявление сделал военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов во время брифинга в пресс-центре ТАСС-Урал.

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