Британский полковник Кемп: На Западе не верят в российскую угрозу

Британский полковник в отставке Ричард Кемп в публикации для Telegraph заявил об отсутствии у некоторых западных лидеров уверенности в том, что их страны окажутся под угрозой в случае победы России на Украине.
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