Под предлогом сокращения "выбросов метана" крупные страны подписали обязательство прекратить сельскохозяйственное производство и закрыть все фермы, - сообщают Slaynews и Thepeoplesvoice.
13 стран отказываются от сельского хозяйства в целях "спасения планеты"
Комментарии
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Наталия
США играют свою собственную игру, Германия, Австрия , Испания и Чехия им подыгрывают в силу полной зависимости своих правительств от США. Но латиноамериканские страны, подписав этот пакт, подписали себе смертный приговор. А кто же будет их кормить? Попытаются обязать Россию через ООН? Так она их физически не сможет прокормить.
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4 час.
Александр Почекунин
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2 час.
Александр Третьяк
Главное что бы наши власти не стали спасать этих идиотов
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2 мин.
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