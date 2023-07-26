13 стран отказываются от сельского хозяйства в целях "спасения планеты"

Наталия

США играют свою собственную игру, Германия, Австрия , Испания и Чехия им подыгрывают в силу полной зависимости своих правительств от США. Но латиноамериканские страны, подписав этот пакт, подписали себе смертный приговор. А кто же будет их кормить? Попытаются обязать Россию через ООН? Так она их физически не сможет прокормить.