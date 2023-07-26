Медвежий угол

37 925 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Третьяк
    Главное что бы наши власти не стали спасать этих идиотов13 стран отказыва...
  • Evgenija Palette
    Глупый, смешной до обморока, вышедший В ТИРАЖ ПРИДУРОК... И туда же...Дмитрий Дибров на...
  • Ольга Арутюнян
    Пытается самоутверждаться и доказывать свою ценность.Дмитрий Дибров на...

13 стран отказываются от сельского хозяйства в целях "спасения планеты"

13 стран отказываются от сельского хозяйства в целях "спасения планеты"

Под предлогом сокращения "выбросов метана" крупные страны подписали обязательство прекратить сельскохозяйственное производство и закрыть все фермы, - сообщают Slaynews и Thepeoplesvoice.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
США играют свою собственную игру, Германия, Австрия , Испания и Чехия им подыгрывают в силу полной зависимости своих правительств от США. Но латиноамериканские страны, подписав этот пакт, подписали себе смертный приговор. А кто же будет их кормить? Попытаются обязать Россию через ООН? Так она их физически не сможет прокормить.
Ответить
4 час.
Александр Почекунин
Ответить
2 час.
Александр Третьяк
Главное что бы наши власти не стали спасать этих идиотов
Ответить
2 мин.

Картина дня

наверх