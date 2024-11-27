Politico узнала о попытке Байдена выделить еще $24 млрд на помощь Украине

Байден запросил у конгресса еще $24 млрд на помощь Украине, из которых $8 млрд будут направлены на финансирование контрактов между американскими компаниями и украинскими войсками на поставку вооружения, еще $16 млрд — на пополнение собственных запасов оружия США, которое Вашингтон уже передал Киеву, узнала Politico.