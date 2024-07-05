Почти 30 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остались без света из-за ночной атаки беспилотников

Почти 30 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остались без света из-за ночной атаки беспилотниковВ результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Приморско-Ахтарске повреждены силовые трансформаторы на электроподстанции.
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