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Почти 30 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остались без света из-за ночной атаки беспилотников

Почти 30 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остались без света из-за ночной атаки беспилотников

Почти 30 тысяч жителей Приморско-Ахтарска остались без света из-за ночной атаки беспилотниковВ результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов в Приморско-Ахтарске повреждены силовые трансформаторы на электроподстанции.

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