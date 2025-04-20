"Вдвойне символично": На границе России ликвидирован основатель "Правого сектора"*. Это он учил ненавидеть русских

На границе России во время попытки прорыва в Белгородской области ликвидирован сооснователь "Правого сектора"*, один из организаторов нападений на "Беркут" на майдане, организатор водной и энергетической блокады Крыма, палач жителей Донбасса.
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