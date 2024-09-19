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Жара в Центральной России стимулирует спрос на загородный отдых

Жара в Центральной России стимулирует спрос на загородный отдых

 На фоне теплой погоды в этом сентябре отмечается повышенный спрос на бронирование загородных объектов размещения: специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок фиксируют двукратный рост спроса на коттеджи, дома, глэмпинги и кемпинги в регионах Центральной России по сравнению с прошлым годом, в Приволжье – в полтора раза, на Северо-Западе страны – на треть.

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