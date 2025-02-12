Великая подземная стена: как Китай спрятал свой ядерный арсенал Ирина ВальковаКитай продолжает наращивать свою стратегическую мощь, совершенствуя оборонительные технологии и обеспечивая защиту своего ядерного арсенала.
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