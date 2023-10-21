Составлен ТОП-10 автомобилей с пробегом стоимостью до 1 млн рублей

В России в настоящее время существует немного автомобилей с пробегом, которые можно приобрести за сумму, не превышающую один миллион рублей, и при этом обладают качественным салоном и богатым набором премиальных опций, их содержание при этом не слишком дорогое.
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