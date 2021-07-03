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Альтернатива от Грефа

Альтернатива от Грефа

На днях небезызвестный, всеядный и многоликий глава «Сбербанка» Герман Греф выступил с программным заявлением.

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Александр Трофимов
В Сбербанке хранятся народные деньги, которые украли у людей в 90 оды при пьянице Бориске и эти деньги должны работать на людей, но такие воры, как Греф считают их своими и получают миллионы. Пора этого вора лишить Российского гражданства и выслать его в Гейропу или Пиндостан на ПМЖ лишив его награбленного

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