Мюнхенская "Бавария" неожиданно проиграла на собственном поле

В воскресенье "Бавария" потерпела поражение от бременского "Вердера" со счетом 1:0 после гола Митчелла Вайзера и осталась на семь очков позади лидеров - леверкузенского "Байера" - в гонке за титул чемпиона Бундеслиги.
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