Карельские Вести

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В России 300 организаций продавали фальшивые справки о прививках

В России 300 организаций продавали фальшивые справки о прививках

Центры управления регионами обеспечивают информационное сопровождение вакцинации от COVID-19Фото:Pixabay License Карелия ждет поступления очередных доз вакцины от COVID-19, республика должна получить 4 650 доз «Спутник V» и 5 000 доз «Спутник Лайт».

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