МТС связала единым номером смартфон и умные часы

МТС запустила в Московском регионе услугу "Единый номер", позволяющую абонентам принимать и совершать автономные вызовы с умных часов с eSIM под тем же номером, который используется на смартфоне, сообщает пресс-служба компании.
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