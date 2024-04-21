В Крыму бронирование на туристический сезон составляет 60%

В Крыму средний уровень бронирования на майские праздники составляет 55% для санаториев и более 40% для гостиниц, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, рассказывая о судьбе этого курортного сезона на полуострове.
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