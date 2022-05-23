Россияне начали продавать рабочую форму McDonald’s за 500 тысяч рублей (ФОТО)

На фоне информации о закрытии сети «Макдональдса» в России у жителей началась истерия. Москвичи образовали километровые очереди, надеясь напоследок попробовать знаменитый фаст-фуд, а работники сети быстрого питания стали продавать свои формы.
На фоне информации о закрытии сети «Макдональдса» в России у жителей началась истерия. Москвичи образовали километровые очереди, надеясь напоследок попробовать знаменитый фаст-фуд, а работники сети быстрого питания стали продавать свои формы.
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