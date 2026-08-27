В штате Пенсильвания медикам могут дать полномочия, превышающие полицейские

Значительно расширить полномочия минздрава штата Пенсильвания, в том числе позволить сотрудникам здравоохранения входить в дома и школы без ордера судьи, намерен губернатор штата Джош Шапиро, сообщил 26 августа сайт The Post Millenial.
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